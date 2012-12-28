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В России
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33 минуты назад
В шести регионах средняя пенсия по старости превысила 40 тысяч рублей
Средний размер пенсии по старости среди неработающих граждан в шести регионах России превысил 40 тысяч рублей в текущем году.
Согласно данным ведомства, наибольший размер выплат установлен в Чукотском автономном округе, где средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет 49 966 рублей, — передает РИА Новости.
Одними из лидеров также являются Ненецкий автономный округ, где размер выплат составляет 44 280 рублей, и Камчатский край, где установлена пенсия в 42 698 рублей. Кроме того, высокие выплаты получают пенсионеры в Магаданской области (42 911 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (41 255 рублей).
Также отмечается, что пенсии по старости для неработающих россиян превысили отметку в 40 тысяч рублей в Ханты-Мансийском автономном округе. Например, в Югре установлена выплата в 40 932 рубля.
Согласно данным Соцфонда, в целом по стране на 1 июля 2026 года средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составляет 27 850 рублей.
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