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В России
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26 минут назад
Не сдавшие ГИА школьники смогут бесплатно пройти профобучение
Выпускники 9-х классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих.
Возможность бесплатного профобучения стала одной из мер поддержки выпускников на фоне растущего интереса к системе среднего профессионального образования (СПО). Итоги основного этапа приемной кампании 2026 года показали, что в среднем на одно бюджетное место пришлось около 3,2 заявления — на одно больше, чем годом ранее.
«Такой результат говорит об уверенности молодых людей в перспективах профессионального образования: более 85% выпускников колледжей и техникумов находят работу после окончания обучения», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Продолжает расти интерес и к программам федерального проекта «Профессионалитет». В 2026 году на них подали 1 298 916 заявлений — более чем на 350 тысяч больше, чем в прошлом году.
Выпускники, которые не успели поступить в основной этап или не прошли конкурс, могут подать заявления на обучение до 25 ноября. Для них также могут быть предусмотрены дополнительные бюджетные места. Документы можно подать лично, через сайт учебного заведения, по почте или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, — пишут «Известия».
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