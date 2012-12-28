Не сдавшие ГИА школьники смогут бесплатно пройти профобучение

Выпускники 9-х классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих.