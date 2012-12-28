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В России
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7 минут назад
Дмитрий Губерниев объяснил, зачем переодевался в старуху Шапокляк
«Я всегда был большим фанатом старухи Шапокляк. Я играл ее в школе на самодеятельных спектаклях. Как Калягин или Табаков надевал бабушкино платье, брал ридикюль, и пел песню: «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Ха-ха! Хорошими делами прославиться нельзя!». Чебурашка прекрасен, но я был характерный артист и всегда фанател от старухи Шапокляк. Потому что отрицательные персонажи, они всегда по-своему колоритны и даже где-то прекрасны», — рассказал Губерниев.
Когда в 1966 году вышла книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», официальная советская пресса не отреагировала на это событие — история прошла незамеченной. Автор был еще малоизвестным, а рукопись напечатали скромным тиражом в издательстве «Детская литература». Ситуация изменилась, когда в 1969 году вышел мультфильм «Крокодил Гена». Пресса не смогла игнорировать его оглушительный успех.
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