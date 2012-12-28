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В России
7
8 минут назад

В посольстве Кубы заявили о намерении стать полноценным членом БРИКС

Куба планирует стать новым членом БРИКС, заявили «Известиям» в посольстве республики в РФ.

«Куба сохраняет намерение стать полноправным членом БРИКС. Это имеет высокую степень приоритетности для нашей страны, особенно в такие сложные времена, как нынешние, на фоне беспрецедентного усиления экономической войны США против Кубы и их непрекращающихся угроз применить силу для уничтожения Кубинской революции», — подчеркнули дипломаты.

В посольстве добавили, что у сторон общие интересы, а также схожие глобальные вызовы и проблемы. Это позволило республике постепенно интегрироваться в объединение в качестве страны-партнера и участвовать в его различных форматах, механизмах и инициативах. В то же время Куба предлагает свой опыт в различных областях для обмена с государствами группы — как на двусторонней основе, так и в рамках ее институтов.

XVIII саммит БРИКС пройдет 12–13 сентября 2026 года в Нью-Дели.
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