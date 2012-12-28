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В России
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сегодня, 16:54
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки БПЛА
В регионе зафиксированы повреждения домов, транспорта, предприятий и объектов инфраструктуры.
В селе Новая Таволжанка при ударе дрона мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Еще две женщины пострадали в селах Гора-Подол и Отрадное.
В Шебекине повреждены жилые дома, предприятие, коммерческий объект и два транспортных средства. В одном из домов произошло возгорание.
Также последствия на земле зафиксированы в Ракитянском округе и Валуйках. В результате атак повреждены автомобили, частные дома, административное здание, коммерческие объекты и инфраструктура. Оборвана линия электропередачи, — передает Bfm.ru.
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