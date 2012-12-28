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В России
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сегодня, 14:29
В Казани начали тестировать беспилотный газонокосильщик
Тестируемым образцом стал дистанционно управляемый газонокосильщик.
«По поручению мэра Казани Ильсура Метшина начали эксперимент по внедрению беспилотников в городское хозяйство. На проспекте Амирхана тестируем газонокосильщик, который управляется удаленно», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что такая практика позволит снизить нагрузку на сотрудников, при этом увеличится скорость выполнения ежедневных задач в условиях дефицита кадров, — передает ТАСС.
«Решение о постоянном использовании будет принято после тестирования», — добавили в мэрии.
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