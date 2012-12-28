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В России
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сегодня, 13:41
На пункте пропуска Верхний Ларс на границе РФ и Грузии зафиксировали рекордный пассажиропоток
18 августа через границу прошло более 20 тысяч человек — этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.
Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о рекордном пассажиропотоке через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией. По данным ведомства на 18 августа, за сутки границу пересекли более 20 тысяч человек.
«Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта. Таможенная и пограничная службы принимают все необходимые меры для беспрепятственного пропуска транспортных средств. Смены усилены, привлечено больше сотрудников, что позволяет увеличивать пропускную способность и оперативно оформлять транспорт», — говорится в сообщении.
Подобная динамика наблюдается уже несколько дней, уточняют в ФТС: 15 и 16 августа через пункт пропуска проходило более 19 тысяч человек ежесуточно. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет.
В связи с высокой загруженностью граждан просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в Грузию и обратно, а также строго соблюдать правила дорожного движения и быть готовыми к увеличению времени в пути.
В то же время в Забайкальске суточный пассажиропоток на границе с Китаем достиг 5 тысяч человек, — сообщали в ФТС.
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