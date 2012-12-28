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В России
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сегодня, 12:56
В МВД озвучили чаще всего называемую мошенниками фразу
Как только человек слышит в телефоне фразу о необходимости перевести деньги на якобы безопасный счет, он должен сразу же положить трубку.
«Схема, когда мошенник убеждает вас перевести деньги на безопасный счет, — это стопроцентно фейково-выдуманная история. Никаких безопасных счетов, о которых говорят мошенники, конечно же, не существует. Как только вы слышите эту фразу, она должна являться для вас кодовой фразой, после которой нужно просто положить трубку и прекратить разговор», — сказал он.
Васенин подчеркнул, что сами по себе электронные средства платежа, которые созданы кредитно-финансовыми организациями, они уже являются безопасными.
«Сам по себе счет в банке является безопасным, если мы не предоставляем доступ кому-либо», — отметил он.
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