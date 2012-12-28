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сегодня, 12:07

Минздрав расширит список должностей для медсестер

С 1 сентября станут доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики, также человек с образованием по лабораторной диагностике может стать главным лаборантом.

С 1 сентября Минздрав расширит перечень должностей для медработников, — передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Для медсестер и фельдшеров станут доступны позиции заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики, а если человек имеет образование по лабораторной диагностике, он может занять пост главного лаборанта.

Кроме того, появится возможность получить место стерилизационной медсестры и медсестры по приему вызовов скорой помощи.

Главный фельдшер сможет заниматься управлением сестринской деятельностью, но только при наличии соответствующей степени бакалавра или оконченной магистратуры по общественному здравоохранению. Для работы на этой должности потребуется повышать квалификацию по специальности не реже одного раза в пять лет.

Кроме того, фельдшеры смогут начать заниматься лечебным делом.
медицина
образование
медсестры
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