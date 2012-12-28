В ЦБ РФ заявили о готовности к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября

Все системно значимые российские банки завершили подготовку к внедрению цифрового рубля и с 1 сентября готовы предоставить клиентам доступ к новой форме национальной валюты.