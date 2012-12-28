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В России
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сегодня, 11:08
В ЦБ РФ заявили о готовности к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября
Все системно значимые российские банки завершили подготовку к внедрению цифрового рубля и с 1 сентября готовы предоставить клиентам доступ к новой форме национальной валюты.
«Сегодня все 12 системно значимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними», — отметила она, отвечая на вопрос о готовности к запуску цифрового рубля.
Также доступ россиянам к цифровому рублю должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг.
«Такой статус на сегодня есть еще у 9 кредитных организаций, и большинство из них также давно в пилоте и будут готовы к осени», — подчеркнула она.
Но некоторые банки были признаны значимыми на платежном рынке только в феврале этого года. Им может потребоваться больше времени для настройки своих систем.
«Мы относимся к этой ситуации с пониманием. Речь идет о трех банках. Мы окажем им необходимую помощь, чтобы они завершили подключение до конца года», — заявила Бакина.
Директор департамента ЦБ отметила, что цифровой рубль – это такой же рубль, который используется в повседневной жизни, только в новой форме.
«Есть наличные – банкноты или монеты в кошельке и безналичные – деньги на счетах в банках. А цифровой рубль — такой же безналичный, только находиться он будет в кошельке пользователя на платформе Банка России», — пояснила она.
Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Операции с ним пока доступны только участникам пилота. Более широкое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года.
Использование цифрового рубля для россиян будет полностью добровольным, а все счета и операции с ним будут защищены банковской тайной, — отмечали в регуляторе. Счет можно будет открыть через мобильное приложение банка. С осени такая возможность появится в 12 крупнейших российских банках и значимых на рынке платежей кредитных организаций, в дальнейшем список будет расширен.
Уточняется, что оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.
Системно значимыми в России являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ, «Дом». Признанными значимыми на рынке платежных услуг также являются «Россия», «Санкт-Петербург», «Цифра банк», ТКБ, «Русский стандарт», «Ак Барс банк», «Яндекс банк», «Озон банк» и НКО «Мобильная карта».
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