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сегодня, 10:11
В Уфе после атаки беспилотников произошло возгорание в промзоне
Находящаяся на ремонте установка на НПЗ получила незначительный ущерб при атаке БПЛА на Уфу, через пару дней ее восстановят.
Ранее глава региона сообщал об атаке беспилотников на промзону города и жилой дом, — передает РИА Новости.
«У нас небольшое горение на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там устанавливают степень повреждений, но, предварительно, попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб. Думаю, в течение пары дней все это восстановят», — пояснил Хабиров.
По его словам, атака была небольшая — на этот раз шесть БПЛА, один из которых попал в жилой дом в Уфе, — сообщает ТАСС. В целом, нефтеперерабатывающий узел региона «сильно укрепили», — отметил глава республики.
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