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В России
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сегодня, 07:14
Каждый десятый ТЦ в России может закрыться или сменить профиль
В зоне наибольшего риска — крупные региональные моллы старше десяти лет, где преобладают магазины одежды, обуви и электроники. Их доходность упала до 6–7% годовых, тогда как компактные районные центры приносят 10–12%. Владельцы проблемных объектов теперь вынуждены выбирать: вкладываться в реконцепцию или сносить здание и строить на его месте более прибыльный объект.
Для покупателей перестройка рынка обернется ростом цен. Магазины с низкой посещаемостью вынуждены компенсировать высокие расходы на аренду и содержание — часть этих издержек они закладывают в стоимость товаров. Однако полностью переложить дополнительные расходы на покупателей бизнес не сможет: слишком сильное повышение цен приведет к еще большему оттоку клиентов на маркетплейсы.
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