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сегодня, 16:23

В Коломне из-за падения обломков БПЛА загорелись торговые павильоны

Возгорание торговых павильонов произошло в результате падения обломков БПЛА в Коломне в Московской области, также повреждения получили шесть автомобилей.

В подмосковной Коломне в результате падения обломков сбитого беспилотника (БПЛА) произошло возгорание торговых павильонов, пострадал один человек, — рассказал глава городского округа Александр Гречищев.

«Силами ПВО был уничтожен беспилотник. В результате падения его обломков произошло возгорание торговых павильонов. Также повреждены шесть автомобилей на парковке», — сообщил он в соцсетях.

По словам Гречищева, силами противовоздушной обороны (ПВО) аппарат был уничтожен, однако падение его частей привело к пожару. Огонь уже ликвидирован пожарными расчетами.

«Самое главное — обошлось без серьезных последствий. Один мужчина получил незначительный порез ноги осколком стекла, медицинская помощь ему не потребовалась», — отметил глава Коломны.

Уточняется, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Территория временно перекрыта для транспорта и пешеходов, — пишут «Известия».
беспилотники
атака
пожар
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