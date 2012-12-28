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В России
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сегодня, 16:23
В Коломне из-за падения обломков БПЛА загорелись торговые павильоны
Возгорание торговых павильонов произошло в результате падения обломков БПЛА в Коломне в Московской области, также повреждения получили шесть автомобилей.
«Силами ПВО был уничтожен беспилотник. В результате падения его обломков произошло возгорание торговых павильонов. Также повреждены шесть автомобилей на парковке», — сообщил он в соцсетях.
По словам Гречищева, силами противовоздушной обороны (ПВО) аппарат был уничтожен, однако падение его частей привело к пожару. Огонь уже ликвидирован пожарными расчетами.
«Самое главное — обошлось без серьезных последствий. Один мужчина получил незначительный порез ноги осколком стекла, медицинская помощь ему не потребовалась», — отметил глава Коломны.
Уточняется, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Территория временно перекрыта для транспорта и пешеходов, — пишут «Известия».
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