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В России
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сегодня, 15:29
В Подмосковье четверо педагогов пострадали в ходе учений с шумовой гранатой
В городском округе Щёлково Московской области четверо педагогов пострадали в ходе проведения в школе Всероссийских учений по отработке действий при угрозе теракта с использованием шумовой игровой гранаты, детей в образовательном учреждении не было.
«В результате происшествия в деревне Серково пострадали четыре человека. Один пострадавший был осмотрен врачами на месте и отказался от госпитализации. Еще три были доставлены в медучреждения, подведомственные Минздраву Московской области, где были осмотрены врачами, получили необходимую медпомощь и отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства», — сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в администрации Щелковского округа, инцидент произошел в школе в деревне Серково во время проведения Всероссийских учений по отработке действий при угрозе террористического акта. В ходе отработки сценария вооруженного нападения с захватом заложников была использована шумовая игровая граната.
«На момент происшествия детей в школе не было», — отмечается в сообщении администрации муниципалитета.
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