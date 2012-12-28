В Подмосковье четверо педагогов пострадали в ходе учений с шумовой гранатой

В городском округе Щёлково Московской области четверо педагогов пострадали в ходе проведения в школе Всероссийских учений по отработке действий при угрозе теракта с использованием шумовой игровой гранаты, детей в образовательном учреждении не было.