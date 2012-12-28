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В России
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11 минут назад
Туристы из РФ сократили траты на зарубежные поездки на 5-10%
В 2026 году российские туристы сократили траты на зарубежные поездки на 5-10 процентов в зависимости от выбранного направления.
«Мы не видим, что сильно изменилась продолжительность туров. (...) Мы видим, что падает средний чек поездки. Турция упала на 10%, Египет упал на процентов 5%. Вьетнам упал тоже процентов на 10. Я думаю, что от 5 до 10% в среднем средний чек падает», — сказал он.
Рубцов отметил, что это связано с желанием туристов снизить траты на отдых, и в первую очередь экономия происходит за счет категории отелей либо номеров в них.
«Люди выбирают более доступные гостиницы, это видно сейчас. Кто-то гостиницу, кто-то номер другой выбирает: если привык отдыхать в сьютах, поехал в стандартные номера. Люди не сокращают продолжительность туров, но экономят на уровне отелей», — отметил Рубцов.
По его словам, эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий. В сегменте дорогих туров изменений нет. Кроме того, по словам эксперта, на потребительское поведение туристов значительное влияние оказывает курс рубля.
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