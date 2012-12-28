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В мире
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сегодня, 13:42
Три человека пострадали в результате землетрясения в испанской Гранаде
В результате землетрясения в испанской Гранаде пострадали три человека. Сила подземных колебаний составила 4,7.
По ее данным, трое пострадавших получили незначительные травмы, один был доставлен в больницу. Власти Гранады в качестве меры предосторожности закрыли для посещения все административные здания, музеи и спортивный комплекс. Продолжат работу лишь учреждения социального обслуживания, — пишет издание.
Местные спасательные службы сообщили, что получили десятки звонков по поводу оползней и образовавшихся трещин. На опубликованных в СМИ и соцсетях фотографиях и видеозаписях видно, что улицы усеяны обломками, повалены деревья, повреждены автомобили.
15 августа недалеко от Гранады произошло землетрясение магнитудой 5,0.
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