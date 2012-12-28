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В России
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сегодня, 12:49
В Подмосковье свыше 130 нелегалов выдворят из РФ после рейда
Более 130 иностранцев выдворят из России за незаконную работу после рейда на предприятии по производству полуфабрикатов в подмосковных Люберцах.
За незаконное осуществление трудовой деятельности в России нелегалов из стран Африки, Азии и Латинской Америки привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 18.10 КоАП РФ, из них 90 оштрафовали за нарушение режима пребывания в РФ по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ, — отмечается в сообщении.
Уточняется, что всех правонарушителей были наложены штрафы от пяти до семи тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. Для дальнейшей депортации в Центр временного содержания были помещены 27 иностранцев. Сотрудники полиции установили работодателей, незаконно привлекавших к трудовой деятельности иностранцев. Они понесут наказание в соответствии с законодательством.
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