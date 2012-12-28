Число дел ФАС против владельцев АЗС выросло в 3 раза

С начала лета ФАС инициировала 30 дел против нефтяных компаний и независимых участников топливного рынка, что почти в три раза больше, чем за первые пять месяцев года. В общей сложности с начала 2026 года ведомство рассматривает 41 дело и выдало 68 предупреждений.