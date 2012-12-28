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В России
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сегодня, 11:54
Число дел ФАС против владельцев АЗС выросло в 3 раза
С начала лета ФАС инициировала 30 дел против нефтяных компаний и независимых участников топливного рынка, что почти в три раза больше, чем за первые пять месяцев года. В общей сложности с начала 2026 года ведомство рассматривает 41 дело и выдало 68 предупреждений.
Все дела касаются нарушения статей закона «О защите конкуренции» и КоАП, которые запрещают заключение картельных соглашений и злоупотребление доминирующим положением на рынке, выяснили «Известия». Антимонопольная служба начала активно реагировать на повышение цен и нарушения законодательства благодаря пристальному вниманию правительства к этой проблеме, отметил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
При этом в последние дни в ряде регионов наблюдается новая волна дефицита топлива и очередей на АЗС. Например, в Москве на некоторых заправках периодически отсутствуют практически все марки бензина.
По данным приложения «ГдеБенз» на 16 августа, топливо было на 28,1% заправок по всей стране. При этом неделю назад этот показатель составлял 41%.
В целом это говорит о том, что ситуация с топливом в России развивается неравномерно: при общих немалых объемах производства бензина в некоторые субъекты его сложнее доставлять, в том числе из-за проблем с логистикой, — сообщил источник в отрасли.
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