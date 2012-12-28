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В России
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сегодня, 10:51
В Минпросвещения РФ установили максимальную учебную нагрузку для школьников
Максимальная учебная нагрузка в день для учащихся первых классов не должна превышать четырех уроков, а для одиннадцатиклассников — семи.
Уточняется, что объем максимально допустимой нагрузки на первоклассников в сентябре-октябре составляет три урока в день, в ноябре-декабре — четыре.
Длительность занятий в эти сроки — по 35 минут каждый. В январе-мае их расширяют до 40 минут. Кроме того, разрешаются пять уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры.
Подчеркивается, что длительность уроков в течение учебного года во 2-11-х классах — не более 45 минут. В классах, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, время занятий не должно превышать 40 минут.
Отмечается, что у других детей максимально допустимая нагрузка составляет не более: пяти уроков в день во 2-4-х классах (один раз в неделю допускаются шесть занятий за счет физкультуры); шести — в 5-6-х классах; семи — в 7-11-х классах.
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