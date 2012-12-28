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В России
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сегодня, 14:23
Российских водителей начнут направлять на внеочередное медосвидетельствование
С 1 марта 2027 года в России вводится обязательное внеочередное медицинское освидетельствование водителей при выявлении у них признаков заболеваний, препятствующих управлению транспортным средством.
По ее словам, действующая система медицинского контроля предусматривает прохождение медосвидетельствования раз в десять лет, однако с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации, планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование.
«Изменения предусматривают следующий порядок: водитель получает уведомление о необходимости пройти внеочередное освидетельствование. На его прохождение отводится три месяца со дня получения уведомления, в течение этого срока право управления транспортными средствами сохраняется в полном объеме: никто автоматически не лишает водителя прав», — сказала Хасанова.
Она отметила, что в случае отказа от прохождения внеочередного медосвидетельствования, водителя лишат прав.
Юрист добавила, что если гражданин пройдет освидетельствование и у него не выявят противопоказаний, то права восстановятся на основании медицинского заключения. При этом повторно сдавать экзамены не нужно.
По данным на 1 сентября 2025 года, в перечень медицинских противопоказаний и ограничений для управления транспортным средством входит приобретенная недостаточность цветового зрения и цветовая слепота. Кроме того, туда также входят различные формы дальтонизма.
Помимо этого, в число противопоказаний к управлению автомобилем входят общие расстройства психологического развития. Согласно международной классификации, этот раздел включает в том числе детский аутизм и атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера.
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