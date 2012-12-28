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В России
89
сегодня, 13:22

В РФ число отраслей с зарплатой более полумиллиона рублей выросло до восьми

В России число отраслей с зарплатой более полумиллиона рублей выросло до восьми.

Одними из самых высокооплачиваемых сфер деятельности в России стали управление пенсионными резервами НПФ, управление ценными бумагами и аренда и лизинг медицинских приборов. В этих сферах месячные зарплаты достигают 827,1 тысяч рублей, 737,5 тысяч рублей и 728,9 тысяч рублей соответственно, — следует из данных Росстата по зарплатам за январь—май 2026 года, обновленных в конце июля.

При этом самой высокооплачиваемой сферой в этих данных названо морское пастбищное рыбоводство (971 тысяч рублей в месяц). Но эти данные представлены в сведениях Росстата только за январь—май без разбивки по месяцам и только по Сахалинской области, хотя подобные производства есть и в других регионах, — передает РБК.

Далее одними из самых высокооплачиваемых отраслей названы перестрахование, управление инвестфондами, страхование рисков и организация торговли на финансовых рынках.

В сфере аренды и лизинга медицинских приборов зарплаты составили 728,9 тысячи рублей. Также больше 500 тысяч рублей в среднем можно заработать в отраслях перестрахования (595,3 тысячи рублей), управления инвестфондами (564,1 тысячи рублей), страхования рисков (563,3 тысячи рублей) и организации торговли на финансовых рынках (518.8 тысячи рублей), — пишут Вести.
зарплаты
экономика
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