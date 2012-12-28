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В России
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сегодня, 13:22
В РФ число отраслей с зарплатой более полумиллиона рублей выросло до восьми
В России число отраслей с зарплатой более полумиллиона рублей выросло до восьми.
При этом самой высокооплачиваемой сферой в этих данных названо морское пастбищное рыбоводство (971 тысяч рублей в месяц). Но эти данные представлены в сведениях Росстата только за январь—май без разбивки по месяцам и только по Сахалинской области, хотя подобные производства есть и в других регионах, — передает РБК.
Далее одними из самых высокооплачиваемых отраслей названы перестрахование, управление инвестфондами, страхование рисков и организация торговли на финансовых рынках.
В сфере аренды и лизинга медицинских приборов зарплаты составили 728,9 тысячи рублей. Также больше 500 тысяч рублей в среднем можно заработать в отраслях перестрахования (595,3 тысячи рублей), управления инвестфондами (564,1 тысячи рублей), страхования рисков (563,3 тысячи рублей) и организации торговли на финансовых рынках (518.8 тысячи рублей), — пишут Вести.
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