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Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
В России
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сегодня, 12:20
В Шереметьеве у россиянки нашли украшения на 7 млн рублей
"Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированные ювелирные изделия известных брендов у 40-летней россиянки, прибывшей из Гонконга (Китай). Стоимость предметов роскоши превысила семь млн рублей", - говорится в сообщении.
Женщину остановили на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. С помощью металлодетектора у пассажирки выявили пять браслетов Van Cleef & Arpels, которые она скрепила на шее в виде колье. Также на ней были надеты пять колец, серьги и два браслета Bulgari, Cartier и Messika. Кроме того в ведомстве сообщили, что в багаже нарушительницы среди личных вещей находились еще десять браслетов, десять пар серег, кольцо и три цепочки с кулонами тех же брендов. Женщина пояснила, что приобрела эти ценности для себя и своей большой семьи.
"Экспертиза установила, что изделия изготовлены из сплавов золота 750-й пробы, платины 950-й пробы и серебра 925-й пробы со вставками из бриллиантов, фианитов, перламутра, оникса и сердолика", - говорится в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до 1 млн рублей
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