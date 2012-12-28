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В России
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58 минут назад
В Госдуме предложили продлить режим работы детсадов
"Я предлагаю законодательно обязать все муниципальные детские сады и начальные школы создать вечерние группы и группы продленного дня, чтобы дети могли находиться под присмотром до 20:00", - сказал Панеш.
Он отметил, что большинство детских садов в России работают до 19:00, при этом стандартный рабочий день у большинства родителей заканчивается в 18:00–19:00, а добираться до сада нужно дополнительное время.
В итоге, по словам депутата, мамы и папы вынуждены бежать, отпрашиваться с работы, просить родственников - или выбирать между карьерой и безопасностью ребенка, а школьников и вовсе надо забирать после обеда, когда уроки закончились, несмотря на то, что до вечера родители еще работают.
По его мнению, эти риски решаемы: в ряде регионов для вечернего присмотра привлекают помощников воспитателей и младших воспитателей, что снижает нагрузку на основных педагогов, при этом оплата труда воспитателей в продленных группах должна быть достойной.
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