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Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
В России
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сегодня, 11:30
Горящие туры из России в Турцию исчезли
По данным источника, горящие путевки из России в Турцию исчезли как класс, так как туристы заранее резервируют отели. «Чем раньше туристы бронируют отдых в стране, тем дешевле он обходится», — объяснили в АТОР. Уточняется, что в этом году сотрудники туриндустрии полностью закрывают гарантированные блоки мест в отелях Турции на сентябрь, а также выкупленные места в самолетах.
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