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В России
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сегодня, 11:15
Более 34 тысяч сайтов с запрещенными БАД заблокированы в РФ
"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано свыше 34 тысяч подобных площадок", - говорится в сообщении.
В числе заблокированных ресурсов - интернет-страницы с продукцией, не прошедшей государственную регистрацию, а также продукцией, являющейся опасной, рассказали в ведомстве.
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