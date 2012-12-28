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В России
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сегодня, 10:49
В Севастополе произошло землетрясение
"Землетрясение зарегистрировано минувшей ночью в 1.22 мск в Черном море в Севастопольском районе №1 магнитудой 3,4, энергетическим классом 10.6 ", - сказала Бондарь.
По ее словам, землетрясение произошло в Черном море на расстоянии 51 километра от берегов Севастополя.
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