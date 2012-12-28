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В России
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сегодня, 10:54
Банки РФ в 2026 году могут закрыть свыше двух тысяч отделений
Российские банки к концу 2026 года могут закрыть порядка 2 тысяч филиалов, что станет самым масштабным сокращением банковской сети за все время наблюдений.
Наиболее масштабное сокращение банковской сети пришлось на 2021 и 2022 годы, когда кредитные организации ликвидировали 1588 и 1631 офис соответственно. Однако уже за неполный 2026 год объем закрытий приблизился к этим значениям.
В среднем с начала года банки ежемесячно закрывали около 196 отделений. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее, и максимальный показатель как минимум за последние семь лет. При сохранении текущей динамики к концу 2026 года количество закрытых офисов может превысить две тысячи, что станет рекордом за всю историю наблюдений.
При этом итоговое число закрытий может оказаться еще выше. В мае и июне темпы сокращения банковской сети были примерно на треть больше, чем в среднем за предыдущие месяцы.
Отмечается, что основная причина такой динамики — изменение поведения клиентов, — считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Большинство повседневных операций сегодня можно выполнять дистанционно через мобильные приложения и онлайн-сервисы, а необходимость в посещении офисов в основном сохраняется для отдельных сложных операций и работы с наличными.
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