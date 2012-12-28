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44 минуты назад

«Яндекс Музыка» подтвердила планы маркировать ИИ-треки

«Яндекс Музыка» планирует информировать пользователей о том, использовался ли искусственный интеллект при создании музыкальных произведений. Планы «Известиям» подтвердили в пресс-службе сервиса.

«Мы планируем дать артистам и правообладателям возможность быть открытыми со своими слушателями и информировать их о том, был ли использован ИИ при создании музыки, ведь только они могут знать об этом наверняка. На данный момент мы находимся на этапе обсуждения с правообладателями и собираем данные о том, какой контент был создан при помощи ИИ-инструментов. То, как эта информация будет отображаться в сервисе, будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества данных, которые мы получим от правообладателей», — сообщили в «Яндекс Музыке».

«Яндекс Музыка» пока не планирует разделять каталог на обычный и нейросетевой контент. Конкретный формат информирования пользователей сервис пока не определил. Решение будет принято после обсуждения с правообладателями и сбора данных об использовании ИИ-инструментов при создании музыкального контента.

Поводом для изменений стал в том числе принятый в июле закон №243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Его основные положения вступят в силу с 1 сентября 2026 года, а требования к маркировке ИИ-контента — с 1 марта 2027 года.

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