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В мире
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сегодня, 16:15
В результате взрыва в порту Роттердама погиб один человек
Авария у промышленного резервуара на территории портового комплекса в Нидерландах унесла жизнь одного человека и привела к ранению еще нескольких.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Мозельвег, предположительно на предприятии Gunvor Energy.
Газета пишет, что там нанятая ремонтная бригада проводила работы на нескольких трубопроводах.
«Возможно, что-то пошло не так при отсоединении трубопроводов. Следы взрыва видны на резервуаре для хранения», — говорится в публикации. На место происшествия были направлены экстренные спецслужбы, а также вертолет скорой помощи.
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