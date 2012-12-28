Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: горожане теряют рабочие навыки, ни слова о бензине!
Общество
15-летний подросток погиб в перевернувшейся машине
Общество
20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
Происшествия
На Передельческой опять огонь: эвакуированы шесть человек
Происшествия
Липецкая вечЁрка: возвращение чёта-нечета, БПЛА в Тракторном и тишина у «Линии»
Общество
Липецкая область в числе атакованных с воздуха регионов
Происшествия
Дело о гигантской надувной уточке рассмотрит суд
Происшествия
В многоэтажке на улице Меркулова нашли мертвого мужчину
Происшествия
«Петропарк» за неполный месяц работы заработал уже 15 миллионов рублей
Общество
За «Весной» прохожие на ткнулись на мертвого мужчину
Происшествия
Читать все
На глазах мэра Липецка житель Карьера перешел железную дорогу в районе демонтируемого моста
Общество
Состояние упавшей с 4-го этажа 16-летней девочки тяжёлое
Происшествия
Приступ ревности закончился стрельбой и тюремным сроком
Происшествия
Зажатого на водительском месте 24-летнего мужчину вызволили спасатели
Происшествия
Если в бюджете будут деньги — сделаем
Общество
16-летняя девушка выпала из окна четвёртого этажа на улице Бунина
Происшествия
Елец отметит 880-летие хороводом женихов и невест
Общество
В Тракторном отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +21
Погода в Липецке
В Липецкой области — красный уровень
Происшествия
Читать все
В мире
58
сегодня, 16:15

В результате взрыва в порту Роттердама погиб один человек

Авария у промышленного резервуара на территории портового комплекса в Нидерландах унесла жизнь одного человека и привела к ранению еще нескольких.

В порту Роттердама произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще несколько получили ранения, — пишут «Известия» со ссылкой на местную газету De Telegraaf.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Мозельвег, предположительно на предприятии Gunvor Energy.

Газета пишет, что там нанятая ремонтная бригада проводила работы на нескольких трубопроводах.

«Возможно, что-то пошло не так при отсоединении трубопроводов. Следы взрыва видны на резервуаре для хранения», — говорится в публикации. На место происшествия были направлены экстренные спецслужбы, а также вертолет скорой помощи.
взрыв
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить