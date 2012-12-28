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В России
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47 минут назад
В РФ предлагают отменить шестидневную учебную неделю в школах
Депутаты Госдумы предложили ограничить учебную неделю в школах пятью днями, а в субботу проводить только внеурочные мероприятия.
«Прошу Вас… рассмотреть возможность внесения изменений… предусмотрев организацию урочной деятельности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования исключительно по пятидневной учебной неделе с возможностью проведения в субботу внеурочных, культурных, спортивных и иных воспитательных мероприятий», — говорится в документе.
Депутаты уточнили, что в отдельных российских школах сохраняется шестидневная учебная неделя, при которой обязательные уроки проводятся в субботу. По их словам, в результате школьник в течение большей части учебного года имеет только один полный день без обязательных занятий, при этом сама возможность обучения по субботам зависит от режима, установленного конкретной образовательной организацией.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит установить единый режим обязательных учебных занятий для школьников во всех регионах, обеспечить два дня в неделю без обязательной урочной деятельности, исключить различия между школами в вопросе проведения уроков по субботам и при этом сохранить субботу для добровольных образовательных, спортивных, культурных и воспитательных мероприятий.
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