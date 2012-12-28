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сегодня, 14:28
В аварии с автобусом с белорусскими туристами в Грузии погибли четыре человека
Водитель микроавтобуса, попавшего в аварию на западе Грузии, задержан.
Уточняется. что водитель автобуса с белорусскими туристами, который упал со скалы в Грузии, перед аварией выпрыгнул из кабины на ходу и не получил серьезных травм, — пишет Lenta.ru со ссылкой на канал Mash.
Как сообщили в местном МВД, за рулем находился гражданин Грузии. Он не обеспечил безопасное управление транспортным средством. Мужчину задержали по статье о нарушении ПДД, повлекшем гибель людей.
В результате аварии медицинская помощь потребовалась 15 пассажирам, среди которых шестеро детей. Четверых доставили в медицинские учреждения Озургети и Чохатури, а еще 11 — в больницу Батуми. Двоих положили в реанимацию.
12 августа микроавтобус с белорусскими туристами ехал из курортного поселка Гомисмта в город Озургети и на перевале горы Гоми попал в аварию. Ее жертвами стали четыре человека.
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