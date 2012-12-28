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В России
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сегодня, 13:27

Пять человек погибли при детонации взрывного устройства в Севастополе

Четыре пиротехника МЧС и охранник погибли при взрыве бомбы в Севастополе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что четыре пиротехника МЧС и охранник погибли при взрыве бомбы.

«Наши парни обследовали территорию после атаки ВСУ. Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей. Четверо пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю приняли смертельный удар на себя: капитан внутренней службы Антон Игоревич Чудаков (начальник отделения), капитан внутренней службы Александр Артурович Панчук (старший инженер), прапорщик внутренней службы Артём Игоревич Дуплин (водитель-сапёр), Роман Петрович Пилипчук (спасатель-сапёр). Погиб также охранник объекта Василий Васильевич Староверов», — написал глава города в соцсетях.

Он также отметил, что на их счету — тысячи обезвреженных снарядов и минных полей: и времен Великой Отечественной войны, и современных. Они спасали жизни в Севастополе, в Донбассе, в Курской области.

По словам Развозжаева, семьям погибших героев правительство Севастополя и МЧС окажет всю необходимую помощь и поддержку.

Кроме того, стало известно, что в результате взрыва в Севастополе погиб российский военный, — сообщает региональное УФСБ России.

«В результате взрыва мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по горячим следам задержали девушку, которая подозревается в совершении подрыва в Севастополе военнослужащего Министерства обороны РФ, — сообщает Развозжаев в соцсетях.

По его словам, это циничное преступление против офицера. Исполнительница — 1994 года рождения — уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаивается.


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