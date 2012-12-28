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В России
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35 минут назад
В Краснодаре 14-летний подросток утонул в реке во время тренировки по гребле
В Краснодарском крае прокуратура начала проверку после гибели 14-летнего школьника во время тренировки по гребле.
«Органы прокуратуры края организовали проверку по факту утопления 14-летнего подростка во время тренировки по гребле в реке Кубань», — говорится в сообщении ведомства.
В тот же день на Кубани зафиксированы еще два смертельных случая на воде: в Славянском районе из реки Кубани извлекли тело 62-летней женщины, а в Павловском районе в реке Челбас утонул 45-летний мужчина. По всем инцидентам назначены экспертизы, проводятся следственные действия.
С начала 2026 года на водных объектах Краснодарского края утонули 46 человек, среди них семеро детей.
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