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35 минут назад

В Краснодаре 14-летний подросток утонул в реке во время тренировки по гребле

В Краснодарском крае прокуратура начала проверку после гибели 14-летнего школьника во время тренировки по гребле.

В Краснодаре правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего подростка во время тренировки по гребле. Трагедия произошла 12 августа на реке Кубани в районе улицы Кубанской. Следственные органы проводят проверку, а региональное надзорное ведомство взяло ситуацию под особый контроль, — передает Bfm Кубань.

«Органы прокуратуры края организовали проверку по факту утопления 14-летнего подростка во время тренировки по гребле в реке Кубань», — говорится в сообщении ведомства.

В тот же день на Кубани зафиксированы еще два смертельных случая на воде: в Славянском районе из реки Кубани извлекли тело 62-летней женщины, а в Павловском районе в реке Челбас утонул 45-летний мужчина. По всем инцидентам назначены экспертизы, проводятся следственные действия.

С начала 2026 года на водных объектах Краснодарского края утонули 46 человек, среди них семеро детей.
дети
спорт
гибель
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