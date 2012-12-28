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В России
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35 минут назад
ФАС проверит обоснованность роста цен на птицу и говядину
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на продукцию крупнейших российских производителей птицы и говядины.
Антимонопольная служба направила организациям запросы с целью проведения анализа ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках
Производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж по мясу птицы и говядине.
Также производители должны сообщить информацию о причинах повышения оптово-отпускных цен с начала текущего года.
По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, — отметили в ведомстве.
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