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В России
36
35 минут назад

ФАС проверит обоснованность роста цен на птицу и говядину

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на продукцию крупнейших российских производителей птицы и говядины.

ФАС оценивает обоснованность установления оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины, — сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольная служба направила организациям запросы с целью проведения анализа ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках

Производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж по мясу птицы и говядине.

Также производители должны сообщить информацию о причинах повышения оптово-отпускных цен с начала текущего года.

По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, — отметили в ведомстве.
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экономика
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