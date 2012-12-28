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В России
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31 минуту назад
Севастополь оказался обесточен после массированной атаки ВСУ
В результате массированной атаки украинских формирований на энергетическую инфраструктуру Севастополь временно остался без электроснабжения.
«Уже запитаны Корабельная сторона, центр города, Острякова, Хрусталева, Стрелецкая бухта, проспект Победы, Жидилова. Десятки энергетиков трудились всю эту ночь, чтобы это стало возможным», — рассказал губернатор.
Подключение остальных потребителей продолжат по согласованию с Черноморским региональным диспетчерским управлением (ЧРДУ), поскольку в энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности.
Ночью Развожаев сообщил, что Севастополь временно остался без электроснабжения после массированной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города, — передает РБК.
12 августа силы ПВО отразили в Севастополе две массированные атаки дронов ВСУ и сбили 115 беспилотников. В результате падения их фрагментов в нескольких районах произошли возгорания травы и леса, повреждения получили десять многоквартирных и 25 частных домов. По словам Развожаева, пострадавших не было.
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