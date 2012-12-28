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31 минуту назад

Севастополь оказался обесточен после массированной атаки ВСУ

В результате массированной атаки украинских формирований на энергетическую инфраструктуру Севастополь временно остался без электроснабжения.

Электроснабжение в Севастополе восстанавливают по временной схеме после повреждения части энергетической инфраструктуры города в результате ночной атаки ВСУ, — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Уже запитаны Корабельная сторона, центр города, Острякова, Хрусталева, Стрелецкая бухта, проспект Победы, Жидилова. Десятки энергетиков трудились всю эту ночь, чтобы это стало возможным», — рассказал губернатор.

Подключение остальных потребителей продолжат по согласованию с Черноморским региональным диспетчерским управлением (ЧРДУ), поскольку в энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности.

Ночью Развожаев сообщил, что Севастополь временно остался без электроснабжения после массированной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города, — передает РБК.

12 августа силы ПВО отразили в Севастополе две массированные атаки дронов ВСУ и сбили 115 беспилотников. В результате падения их фрагментов в нескольких районах произошли возгорания травы и леса, повреждения получили десять многоквартирных и 25 частных домов. По словам Развожаева, пострадавших не было.
беспилотники
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