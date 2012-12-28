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В России
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сегодня, 10:13
В Башкирии обломки беспилотника упали в промзоне Салавата
В промзоне Салавата возник пожар в результате падения обломков беспилотника.
«Отражаем очередную террористическую атаку БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата», — сообщил он в соцсетях.
По его словам, на месте работают экстренные службы, — пишут «Известия».
Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.
По всей Башкирии был объявлен режим беспилотной опасности. На фоне атаки дронов в аэропорту Уфы приостанавливали прием и отправку рейсов, — сообщила Росавиация.
В настоящий момент временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Уфы, — передает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
«Аэропорт Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
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