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13
10 минут назад

В Оренбургской области вводят ограничения на продажу топлива

Новые правила начнут действовать с 12.00 (10.00 мск) 12 августа.

В Оренбургской области с 12 августа вводятся временные ограничения на продажу бензина для физлиц, в том числе в канистры, из-за непростой ситуации с топливом в регионе, — рассказал губернатор Евгений Солнцев в соцсетях.

Он пояснил, что в регионе предстоит поменять логистику доставки ГСМ. Так, с 12:00 12 августа на всех автозаправочных станциях региона действует новый порядок.

Сейчас регион оперативно перестраивает маршруты поставок, провели переговоры с соседними территориями и усиливают взаимодействие с РЖД. Глава области подчеркнул: «Уверен, ситуация разрешится в ближайшее время. Информировать буду лично».

Новый порядок касается всех водителей. Физическим лицам топливо будут отпускать по чётным и нечётным дням. К примеру, 12 августа заправятся машины с госномерами, оканчивающимися на четную цифру, 13 августа — на нечетную. Также действует строгий запрет на заправку канистр. Лимиты на объем: бензин АИ-92 и АИ-95 — от 15 до 30 литров в одни руки. Дизельного топлива можно взять до 60 литров в черте городов и сел и до 200 литров на АЗС у трасс между муниципалитетами, а также на региональных и федеральных дорогах области.

Для контроля за порядком на заправках привлекут сотрудников МВД и волонтеров. Власти просят жителей сохранять спокойствие, заправляться планово и по правилам — это поможет избежать очередей и даст возможность получить топливо тем, кому оно нужно в первую очередь. Солнцев также отметил, что топливный рынок страны остается одним из стабильных в мире, а каждый, кто совершает преступления против России, обязательно понесет самое тяжелое наказание, — пишет КП-Оренбург.
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