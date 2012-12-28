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В России
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49 минут назад
Соцфонд автоматически пересчитает страховые пенсии россиян
Страховую пенсию по старости и инвалидности в ряде случаев будут пересчитывать автоматически, без обращения пенсионера.
Перерасчет будет проведен без заявления, если у Соцфонда есть необходимые сведения. В частности, изменения коснутся граждан после увольнения, людей с достаточным северным стажем, а также тех, кто достиг 80 лет или получил инвалидность I группы, — пишут «Известия».
«Соцфонд беззаявительно увеличит страховую пенсию по старости и инвалидности при наступлении некоторых жизненных обстоятельств. Перерасчет пройдет автоматически, если в распоряжении Соцфонда будут необходимые данные», — говорится в сообщении.
После увольнения размер пенсии пересчитают с учетом индексаций, которые проводились в период работы пенсионера. Проверить размер пенсии можно через портал «Госуслуги», клиентскую службу Социального фонда России или МФЦ.
Также предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан с северным стажем. При работе не менее 15 лет в районах Крайнего Севера выплата увеличивается на 50%, а при стаже не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним, — на 30%. При этом страховой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Помимо этого, при достижении 80-летнего возраста или установлении инвалидности I группы фиксированная выплата к страховой пенсии назначается в двойном размере, также устанавливается надбавка на уход.
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