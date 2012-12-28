В Новороссийске в результате атаки ВСУ погиб 8-летний ребенок

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 августа атаковали Краснодарский край, в результате погибли люди, в том числе восьмилетний ребенок.