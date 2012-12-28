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27 минут назад

В Новороссийске в результате атаки ВСУ погиб 8-летний ребенок

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 августа атаковали Краснодарский край, в результате погибли люди, в том числе восьмилетний ребенок.

Жертвой массированной атаки украинских БПЛА на Кубань стал несовершеннолетний, — рассказал в соцсетях губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ.

«Под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей. К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родителям. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь его родным. Также пострадали восемь человек, в числе которых один ребенок. Их госпитализировали. При необходимости пострадавших готовы забрать краевые медучреждения», — написал Кондратьев.

В настоящее время известно о падении обломков БПЛА на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. На местах работают оперативные и специальные службы. В ближайшее время к оценке последствий атаки БПЛА приступит муниципальная комиссия. Развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся порядка 90 человек, — отметил глава региона.

Также он рассказал, что в поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Пострадал один человек. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

В Анапе обломки БПЛА также повредили жилой дом, пострадали два человека, им оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации. В Геленджике повреждены три частных домовладения, пострадали два человека. Их доставили в медицинское учреждение.
беспилотники
атака
жертвы
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