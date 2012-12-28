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В России
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сегодня, 10:12
На Кубани предотвратили теракт против военного
Правоохранители задержали агента украинских спецслужб, планировавшего подорвать машину сотрудника военного комиссариата Краснодарского края.
«Предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб путем убийства офицера Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Уточняется, что выявленный гражданин сам вышел на контакт с украинской стороной, что произошло еще осенью прошлого года. Связь с заказчиками, которые относились к одной из запрещенных в России террористических организаций, тот поддерживал при помощи мессенджера Telegram, — пишут «Известия».
«Эту операцию готовили долго. Не подведи», — написал куратор исполнителю теракта. Он добавил, что «им известен маршрут передвижения военнослужащего», — следует из переписки задержанного с украинским куратором, представленной на видео ФСБ.
После совершения теракта мужчина должен был уехать в Грузию, — передает ТАСС.
«Тебе нужно будет потом уехать на месяц в Грузию», — написал куратор во время обсуждения подготовки теракта. Задержанный в переписке выражал поддержку киевскому режиму и обещал все сделать, как просит куратор, которого зовут Романом. Взрывное устройство задержанный называл «игрушкой» и хранил его у себя дома.
Преследуя желание заработать, мужчина согласился подорвать транспортное средство российского офицера. Его задержали прямо в момент, когда тот хотел забрать из тайника произведенное на Западе устройство, которое должно было сдетонировать. Сейчас по факту случившегося было возбуждено сразу три уголовных дела в соответствии со ст. 275 («Государственная измена»), ч. 2ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное приобретение взрывного устройства»)УК России.
В ведомстве напомнили согражданам, что, если человек добровольно передумал совершать преступление, он, в соответствии со ст. 31 УК РФ, освобождается от ответственности за потенциальное пресечение закона.
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