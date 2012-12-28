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В России
19
сегодня, 10:12

На Кубани предотвратили теракт против военного

Правоохранители задержали агента украинских спецслужб, планировавшего подорвать машину сотрудника военного комиссариата Краснодарского края.

В Краснодарском крае предотвращено покушение на сотрудника одного из местных военных комиссариатов, которое должен был совершить завербованный агентами Службы безопасности Украины (СБУ) россиянин, — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб путем убийства офицера Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что выявленный гражданин сам вышел на контакт с украинской стороной, что произошло еще осенью прошлого года. Связь с заказчиками, которые относились к одной из запрещенных в России террористических организаций, тот поддерживал при помощи мессенджера Telegram, — пишут «Известия».

«Эту операцию готовили долго. Не подведи», — написал куратор исполнителю теракта. Он добавил, что «им известен маршрут передвижения военнослужащего», — следует из переписки задержанного с украинским куратором, представленной на видео ФСБ.

После совершения теракта мужчина должен был уехать в Грузию, — передает ТАСС.

«Тебе нужно будет потом уехать на месяц в Грузию», — написал куратор во время обсуждения подготовки теракта. Задержанный в переписке выражал поддержку киевскому режиму и обещал все сделать, как просит куратор, которого зовут Романом. Взрывное устройство задержанный называл «игрушкой» и хранил его у себя дома.

Преследуя желание заработать, мужчина согласился подорвать транспортное средство российского офицера. Его задержали прямо в момент, когда тот хотел забрать из тайника произведенное на Западе устройство, которое должно было сдетонировать. Сейчас по факту случившегося было возбуждено сразу три уголовных дела в соответствии со ст. 275 («Государственная измена»), ч. 2ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное приобретение взрывного устройства»)УК России.

В ведомстве напомнили согражданам, что, если человек добровольно передумал совершать преступление, он, в соответствии со ст. 31 УК РФ, освобождается от ответственности за потенциальное пресечение закона.
теракт
ФСБ
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