Суперкешбэк для супер-отпуска: ПСБ вернет до 10% за покупки по кредитной карте

Жители Липецкой области в августе могут получить повышенный кешбэк за покупки с помощью кредитной карты «100+» (180 дней без %)*.

За оплату товаров и услуг в категориях «Отели и авиабилеты» и «Красота и здоровье» предусмотрено до 10% возврата средств, так что банк может начислить до 1000 баллов, которые затем конвертируются в рубли по курсу 1:1.

Для участия в акции необходимо:

- подключить бонусный счет;

- направить в чат мобильного приложения ПСБ (18+) кодовое слово «Суперкешбэк»;

- совершить до конца августа покупки в акционных и любых других категориях по кредитной карте на сумму от 20 000 рублей.

Бонусные баллы банк начислит до 20 сентября 2026 года.

Кредитная карта «180 дней без %» обслуживается бесплатно, по ней предусмотрен кешбэк до 30% у партнеров. К основной карте можно бесплатно выпустить до пяти дополнительных.

Оформить карту можно в любом отделении банка или онлайн на сайте ПСБ.





* Кредитная карта «180 дней без %». Процентная ставка 59,99% годовых. Полная стоимость кредита - 59,467%. Льготный период кредитования - 180 дней для карт, оформленных с 11.09.2024. Льготный период начинается с даты, следующей за датой совершения первой покупки, кредитный лимит - от 10 тыс. до 1 млн руб., обслуживание бесплатное. Минимальный ежемесячный платеж 3% от суммы основного долга. Комиссия за снятие наличных в банкоматах в первые 30 дней не взимается, для карт оформленных с 26.02.2026, далее 5,9% + 990 руб. - взимается при списании суммы операции со счета. Комиссия за снятие наличных сверх лимитов, но не более 1 000 000 руб. в день, составляет 2% от суммы превышения. Информация актуальна на дату публикации.





Изучите все условия кредита на https://www.psbank.ru/personal/creditcards/100_plus.

ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России №3251 от 01.04.2025.

** Акция «Суперкешбэк от ПСБ | До 10% в августе» действует для карт, оформленных по 31.08.2026. Правила проведения акции, размер кешбэка, начисляемого клиенту, порядок и сроки его начисления- на сайте https://www.psbank.ru/personal/cards/offers/credit-card-cashback. Услуга предоставляется клиентам, заключившим договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк ПСБ» (ДКО), а также договор дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк ПСБ» (ДБО). ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025.

Фото предоставлены пресс службой ПАО "Банк ПСБ".

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