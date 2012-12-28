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В России
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сегодня, 17:20
Стоимость лечения некоторых видов рака в России выросла на 80%
Лечение рака органов пищеварения в России за 2026 год подорожало на 83%, рассказали «Известиям» в компании «АльфаСтрахование».
«Современные схемы лечения становятся более персонализированными и технологически сложными. Они требуют проведения молекулярно-генетических исследований, применения таргетных (точечно воздействующих на раковые клетки. — Ред.) и иммунных препаратов, длительного сопровождения пациента. Это повышает эффективность лечения, но увеличивает его стоимость», — отметил руководитель управления международного медстрахования Павел Королев.
Он добавил, что расходы по отдельным программам онкострахования могут исчисляться миллионами рублей.
На рост цен повлияло сразу несколько факторов, считает замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова. Среди них — инфляция медицинских услуг, удорожание логистики оригинальных иностранных препаратов, а также обновление клинических рекомендаций в пользу более дорогой терапии.
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