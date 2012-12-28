Стоимость лечения некоторых видов рака в России выросла на 80%

Лечение рака органов пищеварения в России за 2026 год подорожало на 83%, рассказали «Известиям» в компании «АльфаСтрахование».





По данным аналитиков, средний объем затрат на терапию для одного пациента с таким диагнозом превышает 2 млн рублей. Стоимость лечения рака кожи выросла на 47%, а рака матки — на 33%.«Современные схемы лечения становятся более персонализированными и технологически сложными. Они требуют проведения молекулярно-генетических исследований, применения таргетных (точечно воздействующих на раковые клетки. — Ред.) и иммунных препаратов, длительного сопровождения пациента. Это повышает эффективность лечения, но увеличивает его стоимость», — отметил руководитель управления международного медстрахования Павел Королев.Он добавил, что расходы по отдельным программам онкострахования могут исчисляться миллионами рублей.На рост цен повлияло сразу несколько факторов, считает замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова. Среди них — инфляция медицинских услуг, удорожание логистики оригинальных иностранных препаратов, а также обновление клинических рекомендаций в пользу более дорогой терапии.