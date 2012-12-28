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В России
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29 минут назад

Малый и средний бизнес с трудом ввозит товары из ЕАЭС

Российский малый и средний бизнес столкнулся с трудностями при поставках товаров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выяснили «Известия». С июня была запущена система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Компании должны направлять в ФНС данные о доставке, провести обеспечительный платеж и получить QR. Без него транспорт могут развернуть.

«Известия» проанализировали жалобы предпринимателей в чате ФНС. Одна из самых распространенных проблем — платежи не отображаются в личном кабинете, из-за чего нельзя сформировать QR. То, что сложности есть, подтвердили и в бизнес-объединениях. Иногда на таможне не пропускают машины, поскольку QR не читается, отметил член экспертного совета МСП «Новая формация» Алексей Хижняк. От добавил, что в чате ФНС проблемы решают в ручном режиме, но не всегда оперативно.

Другая проблема заключается в том, что сложно и долго происходит возврат денег из-за срыва поставки (камеральная налоговая проверка идет до трех месяцев), сказал таможенный юрист Юрий Косолапов. То есть эти средства фактически изымаются у бизнеса из оборота на длительное время.
По прогнозам властей, дополнительные поступления в федеральный бюджет от внедрения СПОТ (за счет обеления рынка) могут составить от 50 млрд рублей в 2026 году, 100 млрд — в 2027-м и до 150 млрд — начиная с 2028 года.
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