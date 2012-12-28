Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
В России
43
29 минут назад
Малый и средний бизнес с трудом ввозит товары из ЕАЭС
«Известия» проанализировали жалобы предпринимателей в чате ФНС. Одна из самых распространенных проблем — платежи не отображаются в личном кабинете, из-за чего нельзя сформировать QR. То, что сложности есть, подтвердили и в бизнес-объединениях. Иногда на таможне не пропускают машины, поскольку QR не читается, отметил член экспертного совета МСП «Новая формация» Алексей Хижняк. От добавил, что в чате ФНС проблемы решают в ручном режиме, но не всегда оперативно.
Другая проблема заключается в том, что сложно и долго происходит возврат денег из-за срыва поставки (камеральная налоговая проверка идет до трех месяцев), сказал таможенный юрист Юрий Косолапов. То есть эти средства фактически изымаются у бизнеса из оборота на длительное время.
По прогнозам властей, дополнительные поступления в федеральный бюджет от внедрения СПОТ (за счет обеления рынка) могут составить от 50 млрд рублей в 2026 году, 100 млрд — в 2027-м и до 150 млрд — начиная с 2028 года.
0
0
0
0
0
Комментарии