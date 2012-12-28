Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Контракт на строительство канализационного коллектора в Липецке взяла компания с судимым директором
За главный приз «Металлургических вечеров» НЛМК боролись сотрудники из пяти городов России
В России
56
сегодня, 15:15
В Оренбургской области начался пожар на предприятии из-за атаки БПЛА
В Оренбургской области после падения обломков беспилотников загорелось одно из промышленных предприятий.
«В результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий. Предварительно, пострадавших нет», — сообщил он в соцсетях.
Всего силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили восемь БПЛА в течение украинской атаки.
Солнцев также сообщил о продолжающейся атаке дронов на предприятия региона и призвал жителей не публиковать фото и видео с последствиями ударов и работой ПВО.
В этот день в Воронежской области в результате падения обломков БПЛА один человек погиб, еще два человека получили ранения. По словам губернатора региона Александра Гусева, госпитализированы два человека. Один в момент атаки находился на улице, другой — на площадке крупного логистического центра. На двух складах возникли пожары. Один из них удалось потушить, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии