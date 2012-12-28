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Бизнес
165
31 минуту назад

Доменный щебень НЛМК для частного строительства: доставка и самовывоз

При благоустройстве участка и строительстве на частной территории особенно важно выбрать материал, который обеспечит прочность, долговечность и удобство в работе.

Доменный щебень НЛМК — именно такое решение. Он подходит для устройства заездов, парковок, садовых и пешеходных дорожек, дренажных систем, оснований под плитку, а также для фундаментных и бетонных работ.

Материал отличается высокой прочностью и экологической безопасностью, соответствует требованиям ГОСТ 3344-83 и подходит как для частного строительства, так и для хозяйственных и инфраструктурных задач.

С мая Новолипецкий металлургический комбинат организовал розничную продажу щебня. Теперь купить продукцию напрямую от производителя могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации.

Доставка и самовывоз

Приобрести доменный щебень НЛМК можно с доставкой или на условиях самовывоза. Стоимость доставки составляет 300 руб./км.*


Условия заказа*

  • минимальный объем заказа — от 5 тонн;
  • доставка осуществляется по дорогам общего пользования с учетом ограничений для грузового транспорта;
  • сроки и возможность доставки уточняются при оформлении заказа;
  • самовывоз доступен с точки отгрузки в Липецке.

Прайс-лист на продукцию


Продукция

Цена (вкл. НДС 22%)

Щебень доменный фракция 0–5 мм

550 руб./т

Щебень доменный фракция 5–20 мм

1135 руб./т

Щебень доменный фракция 20–40 мм

880 руб./т

Щебень доменный фракция 40–70 мм

880 руб./т

Щебеночно-песчаная смесь из доменного щебня 0–40 мм

610 руб./т

Щебеночно-песчаная смесь из доменного щебня 0–70 мм

610 руб./т


Какую фракцию выбрать**

Правильный выбор фракции напрямую влияет на долговечность и эксплуатационные свойства конструкции. Для разных задач подходят разные размеры щебня.


Фракция

Для каких задач подходит

Рекомендации по применению

0–5 мм

Выравнивание поверхностей, подготовка основания под тротуарную плитку, заполнитель для бетона

Используется как выравнивающий слой

5–20 мм

Пешеходные дорожки, крыльцо, зоны отдыха, финишные слои

Подходит для формирования ровной и удобной поверхности

20–40 мм

Заезды для автомобилей, фундаменты, дорожное основание, водоотвод

Рассчитан на повышенные нагрузки; при слабом грунте рекомендуется укладка на слой фракции 40–70 мм

40–70 мм

Основание под нагрузку, дренаж, укрепление слабых и подвижных грунтов

Эффективен для усиления основания и защиты от размывания


Для устройства заездов и площадок под автомобиль оптимально использовать послойную укладку: более крупную фракцию — в нижний слой для несущей способности, более мелкую — в верхний для выравнивания поверхности.


Контакты и точка отгрузки в Липецке

  • сайт продукции НЛМК: https://product-nlmk.com/ru
  • телефон единого кол-центра продаж: 8 (800) 300-73-78
  • адрес склада / точки отгрузки: г. Липецк, ул. Металлургов, территория НЛМК, цех по переработке металлургических шлаков, КПП 60

Примечание

Информация о ценах, доставке и наличии продукции на складе носит информационный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

** Информация по применению носит рекомендательный характер.

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