Доменный щебень НЛМК для частного строительства: доставка и самовывоз
При благоустройстве участка и строительстве на частной территории особенно важно выбрать материал, который обеспечит прочность, долговечность и удобство в работе.
Доменный щебень НЛМК — именно такое решение. Он подходит для устройства заездов, парковок, садовых и пешеходных дорожек, дренажных систем, оснований под плитку, а также для фундаментных и бетонных работ.
Материал отличается высокой прочностью и экологической безопасностью, соответствует требованиям ГОСТ 3344-83 и подходит как для частного строительства, так и для хозяйственных и инфраструктурных задач.
С мая Новолипецкий металлургический комбинат организовал розничную продажу щебня. Теперь купить продукцию напрямую от производителя могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации.
Доставка и самовывоз
Приобрести доменный щебень НЛМК можно с доставкой или на условиях самовывоза. Стоимость доставки составляет 300 руб./км.*
Условия заказа*
- минимальный объем заказа — от 5 тонн;
- доставка осуществляется по дорогам общего пользования с учетом ограничений для грузового транспорта;
- сроки и возможность доставки уточняются при оформлении заказа;
- самовывоз доступен с точки отгрузки в Липецке.
Прайс-лист на продукцию
|
Продукция
|
Цена (вкл. НДС 22%)
|
Щебень доменный фракция 0–5 мм
|
550 руб./т
|
Щебень доменный фракция 5–20 мм
|
1135 руб./т
|
Щебень доменный фракция 20–40 мм
|
880 руб./т
|
Щебень доменный фракция 40–70 мм
|
880 руб./т
|
Щебеночно-песчаная смесь из доменного щебня 0–40 мм
|
610 руб./т
|
Щебеночно-песчаная смесь из доменного щебня 0–70 мм
|
610 руб./т
Какую фракцию выбрать**
Правильный выбор фракции напрямую влияет на долговечность и эксплуатационные свойства конструкции. Для разных задач подходят разные размеры щебня.
|
Фракция
|
Для каких задач подходит
|
Рекомендации по применению
|
0–5 мм
|
Выравнивание поверхностей, подготовка основания под тротуарную плитку, заполнитель для бетона
|
Используется как выравнивающий слой
|
5–20 мм
|
Пешеходные дорожки, крыльцо, зоны отдыха, финишные слои
|
Подходит для формирования ровной и удобной поверхности
|
20–40 мм
|
Заезды для автомобилей, фундаменты, дорожное основание, водоотвод
|
Рассчитан на повышенные нагрузки; при слабом грунте рекомендуется укладка на слой фракции 40–70 мм
|
40–70 мм
|
Основание под нагрузку, дренаж, укрепление слабых и подвижных грунтов
|
Эффективен для усиления основания и защиты от размывания
Для устройства заездов и площадок под автомобиль оптимально использовать послойную укладку: более крупную фракцию — в нижний слой для несущей способности, более мелкую — в верхний для выравнивания поверхности.
Контакты и точка отгрузки в Липецке
- сайт продукции НЛМК: https://product-nlmk.com/ru
- телефон единого кол-центра продаж: 8 (800) 300-73-78
- адрес склада / точки отгрузки: г. Липецк, ул. Металлургов, территория НЛМК, цех по переработке металлургических шлаков, КПП 60
Примечание
Информация о ценах, доставке и наличии продукции на складе носит информационный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.
** Информация по применению носит рекомендательный характер.
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