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В России
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сегодня, 12:52
В Краснодаре вынесли предупреждения четырем АЗС из-за цен на топливо
В Краснодарском крае продолжается контроль за ценами на автомобильное топливо.
Предупреждения от УФАС получили ООО МХО «Рассвет» (АЗС под коммерческим обозначением «Уфимнефть»), ООО «Лаба» (АЗС «Лаба»), ООО «Южная нефтяная компания» (АЗС «Южная нефтяная компания») и ООО «НК Нефтесфера» (АЗС «Нефтесфера»).
«Владельцы АЗС, ранее изменившие цены на топливо, предупреждения Краснодарского УФАС России в установленный срок не исполнили. За злоупотребление доминирующим положением, нарушители привлекаются к ответственности, предусматривающей наказание в виде штрафа, в том числе оборотного», — отметили в ведомстве.
В антимонопольной службе добавили, что ведомство ежедневно мониторит цены на топливо на региональном розничном рынке нефтепродуктов, а также в мелкооптовом сегменте и пресекает недобросовестные практики, — передает РБК.
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