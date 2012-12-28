Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Контракт на строительство канализационного коллектора в Липецке взяла компания с судимым директором
Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
В России
62
сегодня, 12:00
В Минпросвещения установили предельную продолжительность уроков для начальной школы
Продолжительность уроков у первоклассников в течение первой половины учебного года не должна превышать 35 минут, во второй половине учебного года — 40 минут.
«Продолжительность уроков в течение учебного года не должна превышать в: 1-м классе — 35 минут (в сентябре-декабре) и 40 минут (в январе-мае); 2-11-х классах — 45 минут; классах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешило школам сокращать общее число часов, рекомендованных для изучения некоторых учебных предметов. Помимо этого, с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий, — передает ТАСС.
0
0
1
0
0
Комментарии