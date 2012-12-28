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сегодня, 12:00

В Минпросвещения установили предельную продолжительность уроков для начальной школы

Продолжительность уроков у первоклассников в течение первой половины учебного года не должна превышать 35 минут, во второй половине учебного года — 40 минут.

Продолжительность уроков у первоклассников в первой и второй четверти не должна превышать 35 минут, во второй и третьей — 40 минут, при этом у всех остальных школьников — 45 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения.

«Продолжительность уроков в течение учебного года не должна превышать в: 1-м классе — 35 минут (в сентябре-декабре) и 40 минут (в январе-мае); 2-11-х классах — 45 минут; классах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешило школам сокращать общее число часов, рекомендованных для изучения некоторых учебных предметов. Помимо этого, с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий, — передает ТАСС.
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