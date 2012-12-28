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сегодня, 11:00

В Комсомольске-на-Амуре на НПЗ произошло возгорание

В Комсомольске-на-Амуре из-за разгерметизации колонны одного из цехов произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Возгорание произошло на нефтеперабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре, оно ликвидировано, пострадавших нет, — рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия.

«На Комсомольском НПЗ оперативно ликвидировано возгорание на вспомогательном оборудовании. Пострадавших нет, превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе Комсомольского НПЗ.

Там уточнили, что работа завода не прекращалась.

«Выпуск топлива осуществляется в полном объеме. На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего», — добавили на предприятии.

Правительство Хабаровского края сообщает, что пожар на НПЗ произошел из-за разгерметизации колонны одного из цехов.

«Сегодня утром на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошла разгерметизация колонны одного из цехов, что привело к возгоранию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении участвовали 45 пожарных и 13 единиц техники. В настоящее время возгорание потушено, пострадавших нет.

Работа завода из-за происшествия не прекращалась, выпуск продукции производился в полном объёме, отклонений от производственных процессов нет, — подчеркнул глава Минэнерго региона Герман Тютюков.

На объекте проводят ремонтные работы, которые планируют завершить до конца дня 11 августа, — передает RT.

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» расположен в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока.
НПЗ
пожар
топливо
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