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В России
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сегодня, 11:00
В Комсомольске-на-Амуре на НПЗ произошло возгорание
В Комсомольске-на-Амуре из-за разгерметизации колонны одного из цехов произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
«На Комсомольском НПЗ оперативно ликвидировано возгорание на вспомогательном оборудовании. Пострадавших нет, превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе Комсомольского НПЗ.
Там уточнили, что работа завода не прекращалась.
«Выпуск топлива осуществляется в полном объеме. На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего», — добавили на предприятии.
Правительство Хабаровского края сообщает, что пожар на НПЗ произошел из-за разгерметизации колонны одного из цехов.
«Сегодня утром на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошла разгерметизация колонны одного из цехов, что привело к возгоранию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении участвовали 45 пожарных и 13 единиц техники. В настоящее время возгорание потушено, пострадавших нет.
Работа завода из-за происшествия не прекращалась, выпуск продукции производился в полном объёме, отклонений от производственных процессов нет, — подчеркнул глава Минэнерго региона Герман Тютюков.
На объекте проводят ремонтные работы, которые планируют завершить до конца дня 11 августа, — передает RT.
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» расположен в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока.
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