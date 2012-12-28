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В России
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сегодня, 10:05
В Воронежской области после атаки БПЛА загорелись два склада
В течение ночи над Воронежской областью средствами ПВО сбито 15 беспилотников. В Новоусманском районе в результате падения БПЛА загорелись два склада крупной компании.
«В том же районе в результате падения БПЛА возникли возгорания на двух складах крупной компании. На одном объекте возгорание локализовано на площади 16 тысяч квадратных метров, на другом идет тушение пожара на 20 тысячах квадратных метров. На месте находятся оперативные службы», — сообщил глава региона в соцсетях.
По его словам, на втором объекте борьба с огнем продолжается. К настоящему моменту пожар локализован на площади 75 тысяч квадратных метров.
Глава региона также напомнил воронежцам о недопустимости распространения в интернете фото- и видеоматериалов с последствиями ударов и работы ПВО, особенно с привязкой к местности, — передает РИА Новости.
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