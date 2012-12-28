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В России
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сегодня, 17:24
Внештатно работают 41% занятых россиян
При этом за десять лет масштаб неформальной занятости заметно вырос. Например, в 2015 году разрыв был 23 млн человек, или 34%.
Некоторые предприниматели отдают предпочтение неформальному найму, чтобы снизить расходы на фонд оплаты труда, налоги и социальные гарантии, отметила директор по организационному развитию ГК «Русконсалт» Наталья Гаршина. С учетом НДФЛ и страховых взносов обязательные платежи, связанные с зарплатой, могут быть порядка 45% начисленной суммы, сказал управляющий партнер юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин.
Для бизнеса работа с ИП, самозанятым или исполнителем по ГПХ иногда обходится дешевле трудового договора, заявила экономист Екатерина Маркова. При этом сейчас граница между классическим наймом и самостоятельной занятостью размывается из-за развития платформ (служб доставок, такси, маркетплейсов), полагает доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Ранее власти утвердили план противодействия нелегальной занятости на 2025–2027 годы, куда входят 18 мероприятий. Меры нацелены на выявление нарушений, профилактику незаконного найма, а также на анализ подмены трудовых договоров гражданско-правовыми.
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